Cauti inspiratie? Afla 5 modalitati prin care DOAR MUZICA te poate ajuta

Tu unde iti gasesti inspiratia? Spatiile larg deschise, aerisite si luminate natural sunt cele mai bune medii pentru cei care cauta idei creative. In cazul multora, imaginatia este stimulata si de natura, pentru altii conteaza, mai degraba, pozitia in care stau, iar pentru multi, zgomotele din jur. Totodata, de indata ce iti alegi locul preferat la indemana, nu iti mai trebuie decat un element care sa completeze perfect ambientul care te va ajuta sa dai glas celor mai noi idei – muzica.

De-a lungul timpului s-au realizat numeroase studii in ceea ce priveste efectele pe care muzica le are asupra creierului. O sinteza a rezultatelor spune ca nu conteaza atat genul muzicii pe care il asculti, ci ca acesta sa fie pe placul tau. Astfel, nu poti fi productiv atunci cand iti fortezi mintea sa lucreze pe ritmuri de muzica clasica daca, in realitate, esti fan hip-hop. Fiind in cautarea unor metode de reducere a stresului si stimulare a imaginatiei, muzica poate fi raspunsul potrivit!

Iata 5 moduri in care muzica te poate inspira:

1. Simpla actiune de a asculta artistii preferati te poate face mai fericit, mai sanatos, iti poate stimula IQ-ul, ducand la o productivitate crescanda. Simtind relaxarea de fiecare data cu muzica favorita pe discuri Vinyl de la Nicherecords, te vei putea concentra mai usor. Fie ca preferi sa lucrezi si sa creezi intr-un cadru dinamic, sau in liniste, cu muzica potrivita ai toate sansele sa ajungi la rezultatul dorit in cel mai scurt timp!

2. Motivul principal pentru care asculti un anumit tip de muzica este faptul ca trezeste in tine emotii si stari sufletesti deosebite. Astfel, versurile si ritmul melodiilor pot extrage din minte ta numai ideile bune prin intermediul sentimentelor profunde pe care le traiesti ascultandu-ti artistii favoriti. Acest aspect te poate ajuta, in special, daca urmaresti sa adaugi o nota de sentimentalism viziunii tale. Alege piesele in functie de ceea ce iti doresti sa transmiti in scris sau prin proiectul tau.

3. Activitatea undelor cerebrale variaza in functie de muzica pe care o asculti. Cu cat te simti mai bine si mai relaxat, cu atat acest lucru se resimte la nivelul creierului si a intregului corp, modificand cadenta respiratiei, a ritmului cardiac si nu numai. Urmarind sa intri intr-o anumita stare de spirit care sa te inspire in conceperea celor mai bune proiecte si lucrari, cauta pe pagina https://www.nicherecords.ro/catalog.html/suport/dvd toate concertele si inregistrarile pe care le indragesti si retraieste momentele placute care te-au purtat pe valuri de placere. Motivat de aceste trairi, va fi mai simplu sa creezi.

4. Asadar, muzica are puterea de a transcende timpul si spatiul, insa te imbie la a-ti imagina noi experiente deosebite. De aceea, fie ca asculti, blues, country, soft rock sau k-pop, Niche Records te ajuta sa-ti gasesti starea de spirit necesara. Lasa muzica de toate genurile sa iti satisfaca fiecare simt, contribuind la crearea unei noi povesti pe care sa o pui pe hartie sau laptop, dupa caz.

5. Cantecele si imaginile din concerte te pot aduce mai aproape de latura ta spirituala, iar acest lucru nu are legatura cu aspectele religioase, ci cu sentimentele pozitive pe care le experimenteaza eul interior si de care nu esti intotdeauna constient. Auzind sunetele placute ale genurilor muzicale preferate realizezi conditiile in care te vei simti motivat si dornic sa duci la bun sfarsit proiectul tau creativ.

Care sunt, deci, melodiile care te inspira si cum te fac acestea sa te simti? Creeaza-ti o ambianta placuta cu ajutorul unor discuri retro, a dvd-urilor sau a unei muzici ambientale din mijlocul naturii si lasa-ti imaginatia sa cultive idei!