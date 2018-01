Ce cântăreață româncă a impresionat-o pe Thalia. Artista sud-americană a anunțat pe rețelele sociale (VIDEO)

foto: Facebook/ Thalia

Alina Eremia a cântat, în urmă cu șapte ani, un cover după o piesă a Thaliei, Equivocada, iar artista sud-americană a ascultat recent varianta respectivă. Thalia a fost atât de impresionată de vocea Alinei încât a simțit nevoia să le arate și fanilor clipul video respectiv.

“Tânără din România, cântând Equivocada. Cu dragoste din România. Îți mulțumesc pentru că mi-ai cântat piesa în spaniolă”, a spus Thalia.

“Mă bucur că Thalia a apreciat momentul și modul în care am cântat piesa ei, Equivocada. Chiar dacă au trecut aproximativ 7 ani de când am interpretat piesa, nu am uitat-o nici până în ziua de astăzi. Întotdeauna am apreciat-o pe Thalia ca și cântăreața, dar și ca actriță. Într-adevăr am fost plăcut surprinsă să revăd momentul pe profilul ei de Instagram”, a spus, la rândul ei, Alina Eremia.