Despărțire neașteptată în lumea artistică! Cheryl Cole şi Liam Payne și-au spus adio

foto- Facebook

Cântăreţii Cheryl Cole şi Liam Payne au anunţat duminică printr-un comunicat comun că au decis să se despartă, punând astfel capăt unei relaţii care a durat doi ani şi jumătate, informează Press Association.



Cei doi artişti au precizat că vor merge de acum înainte "pe căi separate". Ei au făcut această dezvăluire prin intermediul unor mesaje identice, adresate celor peste 40 de milioane de admiratori ("followers") ai lor de pe Twitter.



Cheryl Cole, membră a fostului grup Girls Aloud, care a împlinit vârsta de 35 de ani sâmbătă, şi Liam Payne, în vârstă de 24 de ani, fost membru al grupului One Direction, au împreună un fiu, Bear, născut pe 22 martie 2017.



Cei doi artişti au spus că decizia lor de a se despărţi a fost foarte dificilă şi au rugat fanii şi presa să le respecte dreptul la intimitate.



Cheryl Cole şi Liam Payne s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru ediţia din 2008 a emisiunii "The X Factor", unde artista era membră a juriului, iar tânărul muzician a participat la audiţii în calitate de artist solo, la vârsta de doar 14 ani.



Au decis să formeze un cuplu în 2016.



Potrivit tabloidului The Sun, despărţirea cuplului a fost amiabilă şi s-a produs în urmă cu două săptămâni.