În timpul turneului de promovare a ultimului ei album "Tell Me You Love Me", Demi Lovato a lansat o nouă melodie joi dimineață atât pe Twitter cât și într-un post Instagram. Denumit "Sober" (Treaz) , cântecul pare să dezvăluie că Demi a recidivat după mai mult de șase ani de abstinență la alcool. "Adevărul meu ... #trezacum," a menționat Lovato în postul de pe Instagram.

“Mama, îmi pare rău, nu mai sunt trează/ Și tati, îmi pare rău pentru băuturile vărsate pe podea”, spune cântecul.

"Pentru cei care nu m-au părăsit niciodată, am mai fost pe acest drum înainte / îmi pare atât de rău, nu mai sunt trează. continuă Lovato.

"Cu șase ani în urmă", a spus ea, în martie, "obișnuiam să beau vodcă dintr-o sticlă de Sprite la nouă dimineața, vomitând în mașină și îmi amintesc că mă gândeam:" Acest lucru nu mai este drăguț. Acest lucru nu mai este distractiv. Sunt ca și tatăl meu. Așa că am făcut schimbări în viața mea", a mărturisit artista.

În ultimii ani, Demi a fost deschisă și onestă cu privire la luptele ei cu dependența de alcool și bolile mentale. La inceputul acestui an, ea a anunțat chiar si că va oferi terapie fanilor ei in timpul turneului.

Sursă: Women's Health