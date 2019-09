Doliu în lumea muzicii! Un cunoscut compozitor s-a stins din viață la 41 de ani

Foto: youtube

Doliu în lumea muzicii! LaShawn Daniels, un cunoscut compozitor, s-a stins din viață la 41 de ani, în urma unui accident rutier.

Anunțul a fost făcut de partenera sa de viață, April.

Muzicianul a colaborat cu nume celebre din industrie și și-a pus amprenta pe piese celebre.

LaShawn Daniels a fost premiat cu Grammy în 2001, pentru piesa "Say My Name", interpretată de Destiny's Child, "Love and War", a lui Tamar Braxton, "He Wasn’t Man Enough", a lui Toni Braxton, şi "The Boy is Mine", cântec interpretat de Brandy şi Monica.

De asemenea a colaborat la piesele "Telephone", cântată de Beyoncé, "If You Had My Love", interpretată de Jennifer Lopez, şi "You Rock My World", a lui Michael Jackson, scrie Daily Mail.