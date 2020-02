Doliu în lumea muzicii! Un îndrăgit rapper a fost împușcat mortal în propria locuință. Avea doar 20 de ani

Artistul originar din Brooklyn, al cărui nume real era Bashar Jackson, avea 20 de ani.

Artistul a devenit cunoscut după ce a lansat melodia "Welcome to the Party" în aprilie 2019, potrivit nbcnews.

La scurt timp după ce au aflat vestea tristă, mai mulți artiști au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

"Biblia ne spune că gelozia este la fel de crudă precum mormântul. De necrezut. Odihnește-te în pace, Pop", a scris Nicki Minaj pe Instagram.

"Odihnește-te în pace, omul meu, Pop Smoke. Fără simpatie pentru învingători. Dumnezeu să-l binecuvânteze", a transmis 50 Cent.