FALL IN LOVE Festival 2019. Momente spectaculoase și muzică bună, dar și revoltă la festivalul de la Palatul Mogoșoaia

FALL IN LOVE Festival 2019. Prima ediție a festivalului Fall in Love s-a desfășurat într-o locație de poveste, la Palatul Mogoșoaia. Locul construit în stil brâncovenesc, în care locuia odinioară Martha Bibescu, s-a transformat pentru două zile în gazda a aproximativ 3.800 de persoane dornice de distracție și voie bună.

FALL IN LOVE Festival 2019. Festivalul s-a desfășurat în perioada 31 august - 1 septembrie, marcând începutul toamnei. Pe lângă muzică, ingredientul cel mai important al distracției, cei prezenți au avut parte de tot felul de zone de relaxare în natură, de zone pentru picnic, numeroase variante culinare, locuri special amenajate pentru făcut cele mai creative fotografii, instalații de artă, plimbări pe marginea lacului și lista poate continua.

FALL IN LOVE Festival 2019. La capitolul concertele artiștilor români, publicul s-a bucurat de prezența unor trupe precum Șuie Paparude, Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Firma, care au asigurat un show de ținut minte.

FALL IN LOVE Festival 2019. Pe scena principală au cântat și cei de la Underworld, Disclosure, Kovacs, Kaiser Chiefs și mulți alții.

FALL IN LOVE Festival 2019. Au existat, însă, și dezavantaje și am văzut mulți participanți dezamăgiți, ba chiar revoltați, pe tema asta. Liam Gallagher, cap de afiș al festivalului și un artist pentru care multe persoane au venit special, nu și-a mai făcut apariția. Anunțul că Liam nu mai avea să apară pe scenă a fost făcut cu doar câteva minute înainte de începerea concertului. Zona din fața scenei s-a umplut instant de numeroși fani dornici să-și vadă preferatul, însă organizatorii au anulat concertul din cauza unor „probleme tehnice”.

Explicația organizatorilor

„Din cauza unor probleme tehnice legate de festival, Liam Gallagher nu va cânta la Festivalul Fall in Love în seara aceasta (duminică, 1 septembrie - n.red.). Promotorul va încerca să stabilească o nouă dată pentru întoarcerea lui Liam, iar detaliile despre bilete vor fi disponibile în următoarele zile“, au transmis organizatorii.

Explicația lui Liam Gallagher

„Din motive de securitate legate de scenă, am fost sfătuiţi să nu concertăm la festivalul Fall in Love din seara asta. Sunt extrem de supărat că am venit până aici şi nu putem cânta pentru voi, dar siguranţa este pe primul loc“, a scris Liam pe Twitter.