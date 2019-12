Red Hot Chili Peppers anunță revenirea în trupă, după un deceniu, a chitaristului John Frusciante

Red Hot Chili Peppers a anunțat revenirea în trupă a chitaristului John Frusciante, după un deceniu de când a decis să plece. Frusciante face parte dintre cei care și-au adus aportul pentru crearea celor mai cunoscute piese ale formației, "Californication", "Under the Bridge", "By the Way sau Otherside".

John Frusciante și-a anunțat plecarea din trupă în decembrie 2009, iar în locul lui a venit Josh Klinghoffer.

„Josh este un muzician minunat, pe care îl respectăm şi îl iubim. Suntem recunoscători pentru timpul petrecut cu el şi pentru nenumăratele cadouri împărtăşite”, se arată în mesajul Red Hot Chili Peppers în care este anunţată revenirea lui Frusciante.

John Frusciante s-a alăturat trupei după moartea chitaristului Hillel Slovak, care a făcut parte din formula originală a grupului. El a cântat cu RHCP între 1988 şi 1992, apoi între 1998 şi 2009. Frusciante a lucrat cu trupa la albume ca „Blood Sugar Sex Magic” (1991) şi „Californication” (1999).