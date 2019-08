Trupa Evanescence cântă din nou în București. Concertul va avea loc pe 15 septembrie, la Arenele Romane

foto- Facebook

Trupa rock Evanescence va cânta din nou la București, la Arenele Romane, pe 15 septembrie.

Evanescence, una dintre cele mai iubite și apreciate trupe rock americane, se află din nou într-o formulă magică în care vocea celebrei cântărețe Amy Lee înnobileaza piesele care au consacrat trupa și care au rămas nemuritoare pe buzele fanilor din întreaga lume. Cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare în intreaga lume, muzica Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări și premii internaționale, printre care două Grammy-uri primite în anul 2004 pentru piesa "Bring Me To Life", la categoriile "Best New Artist" și "Best Hard Rock Performance".

Albumul "Fallen" a rămas și în ziua de azi în topul preferințelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu Platină în întreaga lume. "Fallen" este unul dintre cele opt albume, ale tuturor timpurilor, care au reusit să rămână în top Billboad 200 pentru o perioadă mai mare de un an. "The Open Door" (2006) a marcat un nou succes în palmaresul celebrului grup, cu piese precum "Lithium" sau "Sweet Sacrifice", iar "Evanescence" (2011) a ajuns pe primele locuri imediat după lansare și a fost premiat cu Aur in Australia, Canada și Marea Britanie.

Biletele se gasesc în format electronic pe www.iabilet.ro și in magazinele Flanco, Diverta, Cărturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet și pe terminalele Selfpay. Online, puteti plăti cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 159 de lei și 380 de lei:

Teren (fara loc, in fata scenei) - 259 in presale si 280 la intrare

Premium (cu loc) - 349 lei in presale si 380 la intrare

Acces General (cu loc) - 159 lei in presale si 180 lei la intrare

Se pun în vânzare doar 700 de bilete Premium.