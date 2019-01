Will.i.am de la Black Eyed Peas și-ar putea pierde auzul. Artistul le-a dat vestea șocantă fanilor

foto- Facebook

Cântărețul Will I Am, din cunoscuta trupă The Black Eyed Peas, a mărturisit că suferă de tinitus, o afecțiune care provoacă pierderea ireversibilă a auzului.

„Am 43 de ani. Când am fost la medic şi mi-am făcut un test mi-au spus că, din punctul de vedere al auzului, sunt mult mai bătrân. În 2007 şi 2013, mi-am făcut teste... este vorba despre o pierdere a auzului ireversibilă", a spus artistul, potrivit Metro.

Această afecțiune face pacientul să perceapă sunete în mod anormal, iar cea mai gravă formă este prezenţa surdităţii de recepţie de tip senzorial (cohlear).