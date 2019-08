Stiati ca ia romaneasaca a fost adoptata si de catre creatorii de moda straini?

Camasa sau bluza traditionala romaneasca dupa cum mai este aceasta cunoscuta, poate fi numita simplu "ie" si este o piesa reprezentativa a folclorului romanesc.

Inradacinate intr-un trecut idilic, femeile romanesti continua traditia de a coase bluze taranesti. Cu o broderie lucrata manual, doar realizarea unei asemenea piese de vestimentatie poate dura pana la 3 saptamani pentru a fi facuta, insa atunci cand sunt terminate, aceste ii romanesti sunt cu adevarat speciale.

Fiecare asemenea piesa de vestimentatie"poarta" o poveste particulara, deoarece exista modele diferite pentru a face aceste bluze, potrivit provinciilor romanesti. Bumbacul si inul sunt in general utilizate, dar modelele florale sunt obisnuite.

In ciuda scaderii numarului de femei romanesti care creeaza aceste piese autentice de arta, frumusetea si brodarea manuala a bluzei taranesti au inspirat mai multi designeri. Unele exemple internationale sunt Tom Ford, Jean Paul Gaultier, dar exista si designeri romani care promoveaza folclorul roman in colectiile lor, cum ar fi Adrian Oianu sau Ingrid Vlasov.

Designerul francez Philippe Guilet a lansat in 2011 o colectie de haute-couture, despre care sse stie ca a fost inspirata din costumele romanesti, primind un mare ajutor si de la mai multi mestesugari romani.

In timpul secolului al XX-lea, faimosul pictor francez Henri Matisse a creat o serie de picturi importante care au portretizat femei in bluze romanesti. A inceput sa picteze femei imediat dupa ce a primit un cadou de la Theodor Pallady, pictorul roman si colegul sau de la Ecole des Beaux Arts din Paris. Una dintre picturile lui Matisse este afisata pe coperta cartii lui Constantin Roman, carte despre traditie si arta cu privire la bluzele traditionale.

Bluzele romanesti se gasesc prin numeroase targuri si baze traditionale din intreaga tara. Cea mai importanta piesa a costumului traditional feminin din Romania este ia. Pastreaza traditia prin ornamentele sale care evidentiaza diferentele de varsta, statut social si evenimente de viata.

Exista 3 tipuri de bluze romanesti: cea mai veche - ia "de-a intregul" (o camasa care ajungea pana la glezne), ia si ia cu "platca" (un dreptunghi captusit deasupra umerilor - influenta orasului). Primul tip de bluza romaneasca este considerat a fi nascut in cultura Cucuteni (incepand cu secolul VI i.Hr.).

Folosind inul, canepa, matasea sau bumbacul, partea din fata si spatele fiecaruia poarta numele "stan", iar partea de jos se numeste "poale". Modelele florale sunt numeroase si povestesc despre istoria feminitatii. In trecut, femeile casatorite sau cele mai vechi obisnuiau sa poarte culori si modele simple, in timp ce cei mai tineri purtau camasi colorate.

Traditia si frumusetea bluzei romanesti au trecut din generatie in generatie, lasand micul univers al satelor traditionale si orasele invadatoare in toate sferele lor: picturi, fotografie, case de moda, case regale, embleme de feminitate.

Ia reprezinta o parte importanta a costumului traditional romanesc, a carui structura a ramas neschimbata de-a lungul secolelor. Atat pentru femei, cat si pentru barbati, camasa facuta din lana, canepa sau lenjerie este piesa de baza, camasa legata in jurul taliei cu o curea numita "brau" (mai larga pentru barbati).

Pentru femei, o sort traditional (in limba romana: "catrinta", "fota" sau "sort") completeaza costumul traditional de sex feminin. Imbracamintea traditionala a barbatilor include o camasa alba, pantaloni albi, o palarie, o curea, o vesta sau o palton.

In regiunile rurale din zilele noastre, barbatii pot fi totusi vazuti purtand palarii de blana, sandale taranesti din piele si pantaloni traditionali ("itari"). Femeile poarta, de obicei, o esarfa de lana tiparita si o palarie traditionala de paie peste ea cand lucreaza in campuri in timpul verii.

Un loc in care pot fi vizitate costume traditionale romanesti este Muzeul costumelor traditionale romanesti, aflat in interiorul Casei Parlamentului, str. Izvor 4, Bucuresti. Persoanele interesate pot sa si cumpere ii romanesti de la magazinele online precum spinmag.org de exemplu.