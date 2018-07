Backpacking Indonezia - între temple și vulcani

Sunt atât de multe lucruri de făcut și să vadă când backpacking Indonezia, este foarte greu să decidă unde să meargă. Am încercat să - l exploreze cât mai mult posibil în mea excursie de două săptămâni , la sfârșitul anului 2014 și am fost foarte norocos să aibă un călător cu experiență mă ajută cu planificarea. Ruta mea a fost Jakarta - Yogyakarta - Bromo Vulcan - Vulcan Ijen - Bali - Gili Trawangan .

Lipsește zborul meu pentru prima dată

Am ajuns, după o lungă perioadă de timp și se oprește, la Jakarta . Acum, am avut un alt zbor scurt spre Yogyakarta, dar pentru prima oară, am pierdut avionul. M - am gândit a fi în același aeroport nu va dura mult timp pentru a transfera, dar terminalele din aeroportul din Jakarta sunt separate, nu în aceeași „curte“. Deci trafic contează, și nu am gândit la asta. A fost o seară, nu au existat mai multe zboruri către Yogya, cele mai multe magazine au fost închise și am nevoie într - adevăr un duș și un pat. Am cumpărat un zbor pentru a doua zi. Opțiunea mai ieftin ar fi fost să rămână în aeroport, dar am decis să nu.