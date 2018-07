Cum arată un weekend în Luxemburg

Foto: pixabay.com

Ne-am mai gândit la Luxemburg, ca trebuie văzută ca destinație, dar am fost în căutarea unui city break în apropiere și pare o idee bună. Prietenii mei m-au întrebat ce este de văzut în Luxemburg? Primul lucru pe care l-ar spune: Ei au castele!

Așa că am avut o zi și jumătate în total și a fost suficient pentru a vedea ceea ce mi-am propus. Am ajuns sâmbătă seara, am dormit bine și a doua zi m-am trezit devreme pentru a vizita castelele.

Singurul dezavantaj este că mi se pare că duminică sunt mai puține autobuze și trenuri, așa că mi-a luat doarte mult timp pentru a ajunge la două castele.

Castelul Vianden

Este într-adevăr frumos. După două ore și ceva de schimbat autobuze și trenuri, când am ajuns acolo, arăta ca într-un basm. A fost o zi însorită, erau flori peste tot, totul era liniștit și curat. Am putut vedea castelul de sus și râul care curge.

Mai multe pe, thelostromanian.com.