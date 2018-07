Cum să eviți mulțimea din Thailanda

Dupa ce renunti la slujba mea în București și pregătirea pentru aventura din Londra , am luat două săptămâni libere să se deplaseze undeva nou. Se pare ca lucrurile pe care plănuiți în avans, dar a fost foarte ultimul minut. Am rezervat zborul cu o săptămână înainte, și am făcut să funcționeze pe drum. Trebuie să văd niște vederi uimitoare, așa că am câteva sugestii cu privire la modul de a evita mulțimea din Thailanda.

Nu este cel mai bun start

Am ajuns în Bangkok și a luat un zbor de la Phuket. Când am ajuns la Phuket, a plouat foarte mult, iar autobuzul de la aeroport mi-a lăsat într-o zonă liniștită. M-am repezit la primul acoperiș am putut vedea. Când m-am întors, au fost proprietarii (cred), se uită la mine. Am cerut permisiunea să rămână acolo, ei nu vorbesc engleza, dar unul dintre ei chiar mi-a adus un scaun, așa că am luat-o ca un da.

Când ploaia sa oprit, m-am dus să găsesc pensiune mea. Am avut rezervat cu ei o noapte, apoi, și un altul după trei zile. Am vrut să plătească pentru ambele seri, la o dată. După încercări nereușite de a explica, am renunțat. Tocmai am avut ceva de mâncare delicioasă și sa dus la culcare.

M - am dus la Koh Phi Phi pentru următoarele zile, insula de partid. Partea bună, este foarte animat, cu o mulțime de oameni tineri și partide mari. Rău, e aglomerat si turistic. Extraordinarul fotografiile pe care le vedeți pe internet, nu sunt atât de plăcut să ia. Există o mulțime de oameni de lângă tine care încearcă să facă același lucru, dar bine, detaliile. Am primit un bronz frumos, sa bucurat de vremea mare și partidele, mâncarea și băuturi reci și a mers înapoi la Phuket.