Cum să își permiți să călătorești atunci când ești student

Foto: pixabay.com

Am fost studentă, cu ceva timp în urmă. Există tot mai multe oportunități de călătorie ieftine și sper că mai mulți studenți (mai ales în țara mea de origine) vor dori să le experimenteze. Acesta este sfatul meu pentru un călător tânăr/student:

Ceva de lucru

Da, acest lucru este cel mai evident. Ai nevoie de bani pentru a călători. Fiind student, nu puteți lucra full-time, aveți o mulțime de flexibilitate și de energie pentru a vă angaja în alte activități. Pot să înțeleg un student care urmărește o pistă academică pentru a petrece tot timpul liber în bibliotecă. Dar acest lucru nu se aplică în cazul majorității studenților.

În prima vară ca student, am lucrat pentru o companie mică, ca asistent, part-time. Foarte plictisitor. Dar acest lucru mi-a permis să economisesc bani . Cu banii economisiți, am planificat un tur al Spaniei. Într-o altă vară am lucrat ca ghid turistic. Am exersat să vorbesc, am călătorit în multe locuri frumoase din România și a vorbit cu străini din întreaga lume. Și am păstrat niște bani pentru vizita mea în Israel .