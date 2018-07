Despre călătoria solo și singurătate

Sunt un mare susținător al călătoriei solo , așa cum cred că are un impact mare asupra dezvoltării personale cuiva. Am fost călătoresc cu mine timp de aproximativ 10 ani. Cu toate acestea, solo de călătorie și singurătatea este un subiect mai puțin discutat. M - am decis să scriu despre câteva scoate în evidență și modul în care percepția mea sa schimbat în timp.

Spania mi amor

Am început să călătoresc cu mine , la vârsta de 17 ani, nu pentru că am avut nici un prieten, dar pentru că nu erau interesați în genul meu de călătorii. Am vrut să studieze spaniolă la o școală de vară în Malaga. Dintr - un motiv sau altul, nimeni nu putea să mă alătura. Ei bine, e trist nimeni nu te urmează, dar ce ar trebui să faci? Ar trebui să renunți la visele tale doar din cauza? Desigur că nu. Așa că m - am dus la școala de vară, a făcut noi prieteni din diferite tari, chefuit pana dimineata si imbunatatit meu spaniol la nivel fluent. A fost o astfel de experiență mare în ochii mei că am decis să găsească o cale de a trăi această „viața internațională“ din nou.

Mi-a luat ceva timp, dar am primit o bursă și sa mutat la Las Palmas de Gran Canaria, când am fost de 20. Am vrut să merg cu cel mai bun prieten al meu, dar nu am putut face. Deci, aici am fost din nou, se îmbarcă pe un zbor de mine la această nouă aventură. Nu știam pe nimeni acolo și nu au cazare, doar un hotel pentru câteva nopți. Nu am fost îngrijorat, dar super-excitat. Și totul a mers foarte bine, am fost foarte norocos și a găsit un apartament mare de ocean. Am făcut o mulțime de prieteni cu care eu încă mai țin legătura, a luat o mulțime și o mulțime de imagini și a călătorit în jurul insulei și continentală Spania.

Acesta a fost un semestru de soare, plaja, si petrecere. M- am dus la universitate și a trecut toate examenele mele, dar care nu a fost punctul culminant al experienței. Nu m-am simtit singur, dimpotrivă, am avut mai mulți prieteni aici decât acasă. Desigur, acest lucru ma încurajat doar pentru a căuta o oportunitate viitoare.

