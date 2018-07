Toți prietenii mei știu de acum că îmi place locuri exotice , jungla , vreme caldă , plaje frumoase . Din păcate, nu pot alege cele pentru călătorii scurte, și este păcat să nu se bucure de fiecare bancă de vacanță , cu o nouă călătorie Anul trecut pentru vacanță banca de Paste m - am dus într - o excursie în Irlanda. Am avut patru zile în total, două pentru Dublin și o excursie week - end cu prietenii mei care trăiesc acolo. Am reușit să vedem tot ce ne - am planificat și nu a fost la fel de obositoare cum pare. Am fost , de asemenea , pentru a obține noroc meteo decente, uneori soare.

Dublin

Am ajuns la Dublin. M-am alăturat un tur de oras liber, care a fost distractiv, mă alătur, de obicei, aceste tururi. Ei vă spun detalii și povești cel mai probabil, nu a citit într-un ghid de călătorie. M-am dus la Guinness Storehouse, care este una dintre atracțiile de top, și pentru un motiv bun. Am mers peste tot, a mers la Catedrala St Patrick, Colegiul Trinity și Castelul Dublin.