Excursie în Maroc

Mă gândeam să merg undeva interesant, dar nu prea departe și costisitoare. Prietenii mi -a recomandat să se alăture CALATOR Haihui pentru călătoria rutier în Maroc, și , deși a fost pe un termen scurt, totul a lucrat afară și am avut o experiență neașteptat de minunat. Grupul era foarte divers și distractiv, și am călătorit toată țara într - un microbuz închiriat.

A fost acum 2 ani, dar îmi amintesc bine ... cred. Când organizez călătoria eu știu toate detaliile, dar atunci când altcineva organizează, eu doar le urmez.

Am ajuns în Fez , în seara și a doua zi am vizitat orașul vechi și un punct de vedere. Totul este foarte orientale, clădirile, obiectele, oamenii, muzica și mâncarea, veți obține întreaga experiență. De asemenea , ne - am dus la tăbăcării, în cazul în care veți vedea modul în care acestea nuanță tăbăcite , în culori diferite.