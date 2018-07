Experiența mea de student în Israel - o poveste lungă

Acest lucru va fi un post looong. Am studiat despre Israel și cultura evreiască timp de mulți ani și am fost foarte entuziasmat să-l experiență. Am avut posibilitatea de a trăi și de a călători în jurul valorii de Israel, ca voluntar și ca student. Acest articol este despre atât voluntar mea și experiența de student în Israel.

Voluntarul arheologie

Prima dată când m-am dus în Israel a fost în 2010, timp de o lună. Am fost voluntar la un sit arheologic aproape de Tiberias (în nord) și am fost foarte încântat de ea, dar după prima zi ... am fost gata să merg acasă. Trezirea la 4 dimineața, până când locul de muncă este prea fierbinte pentru a continua (12), un mic dejun scurt între ele. Dupa-amiaza nu a fost pentru relaxare, fie, așa cum am fost spălat ceramică, asculta prelegeri și alte activități. Și am fost în mijlocul pustietății, cu internet de foarte limitat.