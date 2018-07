Încă un emigrant român în Londra

Foto: pixabay.com

Au trecut deja doi ani de când m-am mutat la Londra, dar mi-am dat seama că am scris puțin despre asta. Iată câteva gânduri ale unui expatriat românesc.

* Tuse tuse * imigrant

Pentru început, nu a fost visul meu să se mute aici. Cu un an înainte, m-am dus în vacanță la Londra. Am crezut că efost frumoasă și mi-a plăcut, dar am plecat cu ideea de „am fost acolo, am făcut asta“. Am planificat să mă mut din România, nu pentru că e groaznic, dar pentru că m-am plictisit. Sau să spun, am fost provocată, dar nu în modul în care am vrut.

Intenția mea a fost să mă mut undeva în Asia de Est. Am încercat tot felul de aplicații, am petrecut o mult timp căutând oportunități. La un moment dat, m-am săturat să nu primesc răspuns de la nimeni. M-am gândit că e ceva în neregulă cu CV-ul meu. Într-o zi, uitându-mă pe Linkedin, am văzut un loc de muncă (cel curent). Am citit descrierea, am crezut că a fost pentru profilul meu și am trimis CV-ul. Nici scrisoare, nici un e-mail. A fost primul loc de muncă la care am aplicat în Marea Britanie și nu credeam nicio clipă că voi primi răspuns.

