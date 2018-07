Solo backpacking - o poveste de la Singapore la Kuala Lumpur

Ianuarie este atât de greu de a rezista ... Globulele mele concediul anual se reseta și este iarna în Europa. Pentru a început în sus, există o mulțime de oferte de zbor. Deci, nu poate fi ajutat, aproape întotdeauna călătoresc undeva cald Ian / februarie 2014 nu a fost diferit în această privință. Dar a fost un an diferit, iar prima dată în Asia. Iată povestea mea de la Singapore la Kuala Lumpur, scrie Daniela pe www.thelostromanian.com.

Prima dată în Asia

Am rezervat zborul cu două săptămâni înainte de călătorie, nu am rezerva orice cazare , nici citit mult despre asta. Am primit recomandări de la un prieten care locuia acolo. Am știut că ar fi Anul Nou Chinezesc, care am fost așteaptă cu nerăbdare.

A fost prima dată în Asia de Est, iar pentru un motiv oarecare, am avut impresia asiaticii nu sunt foarte prietenoase cu străini. Prima dată am ajuns la o stație, am mers spre singura persoană de pe platformă pentru a cere direcții. Când a realizat, el a început să meargă în altă direcție. Dar asta a fost ok, nu am avut așteptări mari oricum.