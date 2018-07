Solo backpacking - o poveste din Argentina în Chile

Era un mod plăcut să -și amintească mea nu-lung suficient de solo backpacking excursie în Argentina și Chile. Ieri m - am întâlnit cu un prieten, la Londra. Ne - am gândit că a fost de 3 ani deja de când ne - am întâlnit în Santiago, si se pare ca o lungă perioadă de timp în urmă ...

De la Atlantic la Pacific

În primăvara anului 2014, m - am dus într - o călătorie de la Atlantic la Pacific , în 2 săptămâni. A fost un pic obositoare și am def nu am văzut multe dintre frumusețile din cele două țări, dar a fost un început bun. M - am dus Buenos Aires - Cordoba - Mendoza - Santiago - Valparaiso .

Când am ajuns în Buenos Aires, a doua zi a fost de 24 martie, Ziua Națională a memoriei pentru adevăr și dreptate. Nu am fost conștient de acest lucru, dar a fost o surpriză foarte frumos. Oamenii au pe străzi cu steaguri, muzica tare, dansul, a fost mare pentru a vedea.