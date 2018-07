Solo backpacking - o poveste din Nicaragua către Costa Rica

Foto: thelostromanian.com

Aceasta este de fapt primul meu post imediat după călătoria. Sunt încă cu jetlag, așa că am totul proaspăt în minte. Am fost solo backpacking înainte și îmi place. America Centrală este un loc minunat pentru ea, și sper povestea mea din Nicaragua la Costa Rica vă va inspira să facă acest lucru, scrie Daniela pe thelostromanian.com.

Am găsit un relativ zbor ieftin și direct spre Liberia , Costa Rica. După citirea și explorarea opțiunilor, am decis să merg mai întâi la Nicaragua, deoarece am fost aproape de granița. Am ajuns la aeroportul din Liberia și a luat un autobuz public în oraș, a fost foarte ușor.

A doua zi am luat un alt autobuz public la frontieră, la stânga CR și între granițele am sărit într-un antrenor pentru localnici. Presupun că pașaportul uitat ... suspect. Am fost oprit la frontieră și a cerut să meargă la un alt birou, care nu avea ferestre, lumina slabă, și un birou. Am așteptat acolo un pic de gândire care nu este într-adevăr un loc frumos la locul de muncă, dar ofițerul a fost frumos și mi-a pus câteva întrebări despre călătoria mea.