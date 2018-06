Topul celor mai frumoase locuri din Grecia. Tu unde îți petreci vacanța?

foto: Pixabay.com

Cea mai frumoasa plaja din Grecia pentru o vacanta-n doi poarta numele "Canal d'Amour" si se afla in Corfu. Dar nu e singura. Creta are o plaja cu nisip roz, Mykonos are propria "Mica Venetie", Zakynthos ascunde un mic golf idilic, iar in Paradise Beach din Corfu creste adrenalina.

10. Plaja de marmura (Thassos)

Avand o cariera la dreapta si stanci unde se pot face scufundari la stanga, aceasta plaja exotica si retrasa, situata intr-un mic golf, e compusa doar din pietricele de marmura.

Contrastul dintre acestea si marea de un albastru electric, dar si peisajul parca rupt de lume, fac din aceasta plaja vedeta Insulei Thassos.

9. Oia (Santorini)

Un sat traditional grecesc aflat pe o stanca, cu strazi inguste si biserici cu domuri albastre, Oia ofera privelisti spectaculoase: poti vedea "vulcanul" - asa numesc localnicii insulele din lava solidificata Palia si Nea Kameni - si insula Thirassia. Privelistea merita savurata pe deplin cand soarele apune in Marea Egee.

8. Morile de vant (Mykonos)

