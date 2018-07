După prima mea experiență în Kenya , deși mi - a plăcut și urât - l, i - am spus că nu voi merge în Africa de mine din nou. Deci , de data aceasta am încercat să conving prietenii să mi se alăture. Am început planificarea excursie la Gambia pentru luna decembrie 2016, și a fost mai plină de evenimente decât se aștepta. Deci , aici e călătoria mea ca un turist ignorant în Gambia.

eșecuri minore

Ceea ce am aflat mai târziu, a fost că au existat alegeri prezidențiale, în timpul când am fost acolo. Dar nu am deranjat să citească despre asta în avans. Nu vă faceți griji de mult, în general, uneori, cred că ar trebui, sau oamenii din jurul meu ma face sa cred.

Unul dintre prietenii mei anulate ultimul minut, asa ca a fost doar eu și un alt prieten și am stat la o casa locală frumoasă, aproape de zona Senegambia . Casa avea lumânări la aproape fiecare colț și de masă și m - am gândit că părea frumos. Dar apoi, electricitatea a fost in scadere destul de des, asa ca am fost „oh, de aceea“.

starea de spirit de vacanță

M-am bucurat cu adevărat parc maimuță, există o mulțime de maimuțe și foarte prietenos. Un Jumping pe umărul meu în timp ce un altul a fost verificat geanta mea.

Continuarea, pe www.thelostromanian.com