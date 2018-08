Un weekend la Stockholm

Nu am avut multe așteptări, dar am avut un moment bun din Stockholm. Era toamnă, dar încă soare. Orașul este mic și confortabil, toate walkable. Inițial, nu am fost de planificare pentru a merge în Suedia, dar era în drum spre Coreea de Sud , așa că am spus: „ De ce nu?“ Biletul de avion a fost mai ieftin cu această oprire suplimentară.

Îmi amintesc că era plăcut și l - am văzut ca un loc frumos de a trăi. Oamenii erau prietenoși, străzile erau curate și calm. N - aș spune că este un trebuie să vezi sau există unele din atracțiile comune. Este perfect pentru o evadare week - end. Ca o experiență, mi se pare similar cu Oslo .