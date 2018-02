UNTOLD 2018. Apar primele nume care vor concerta la Cluj

UNTOLD 2018. Organizatorii Festivalului Untold 2018 au anunţat primii artişti care vor concerta la Cluj, între 2 şi 4 august. Printre numele anunţate se numără mai mulţi artişti şi trupe recunoscute la nivel internaţional, precum The Prodigy, Bonobo, Afrojack, Armin van Buuren, Diplo, Kygo, Alesso sau Dimitri Vegas& Like Mike.

UNTOLD 2018. Iată lista primilor artişti care şi-au anunţat prezenţa la Festivalul Untold 2018: The Prodigy, Bonobo, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Steve Aoki, Loco Dice, Nina Kravitz, Solomun, Andy C, Dub FX, Flux Pavilion, Modestep, Noisia DJ Set, Pendulum DJ Set, Wilkinson DJ Set.

Organizatorii au anunţat că cea de-a patra ediţie a festivalului va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 2-5 august 2018, iar lista de artişti invitaţi va cuprinde aproximativ 250 de nume.

„Cea de-a patra ediţie a festivalului Untold va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 2-5 august 2018. Urmărim să mărim capacitatea prin creşterea scenelor secundare şi prin aducerea mai multor artişti live, pentru ca să vină cât mai mulţi fani alături de noi. Anul viitor ne propunem să creştem şi numărul de artişti prezenţi în cadrul festivalului, de la 220 câţi au fost în 2017 la 250. Începând de săptămâna viitoare, fanii au ocazia să cumpere bilete la un preţ special, de 400 de lei, în condiţiile în care preţul final al unui abonament urmează să ajungă la 650 de lei”, a declarat Bogdan Buta, managerul general al festivalului Untold 2018.