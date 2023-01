Ciprul de Nord și Ciprul de Sud, pentru vacanțe de lux, la plajă

Românii au acces, de câțiva ani, la stațiunile de lux din zona de nord a insulei Cipru, una dintre cele mai bune destinații turistice pentru plajă și relaxare, cu temperaturi foarte ridicate tot timpul anului. În vara acestui an sunt foarte multe oferte pentru hotelurile de cinci stele din Ciprul de Nord.

Sursa foto: Paralela 45

Zona de nord a insulei Cipru este sub influența Turciei, iar resorturile de lux de aici sunt amenajate conform standardelor din Turcia. Prețul unei vacanțe cu șapte nopți de cazare la un hotel de cinci stele în Ciprul de Nord pornește de la 791 de euro de persoană, cu demipensiune, respectiv 1.091 de euro de persoană, în în regim all inclusive, în funcție de stațiunea aleasă, de perioada din an și de locul plecării, cu zboruri charter.

Pentru cei care pleacă din București, în perioada verii, prețurile unui astfel de pachet turistic pornesc de la 824 de euro de persoană, la un hotel de cinci stele cu demipensine, în stațiunea Kyrenia, de la 1.048 de euro de persoană la un hotel de cinci stele cu ultra all inclusive, în stațiunea Bafra, respectiv de la 1.074 de euro de persoană, la un hotel de cinci stele cu ultra all inclusive, în Famagusta. Cursele charter sunt în fiecare zi de vineri, în perioada 16 iunie (prima cursă) – 1 septembrie (ultima), prin agenția Paralela45.

Pentru cei care pleacă de la Iași, în perioada 16 iunie (prima cursă) – 15 septembrie (ultima cursă), prețurile pornesc de la 820 de euro de persoană pentru șapte nopți la un hotel de cinci stele cu demipensiune, în Kyrenia, de la 1.082 de euro de persoană pentru șapte nopți la un hotel de cinsi stele cu ultra all inclusive, în Famagusta, sau de la 1.091 de euro de persoană pentru șapte nopți la un hotel de cinci stele cu ultra all inclusive, în Bafra.

Sunt oferte și pentru vacanța de Paște, în Săptămâna Mare, în aceleași resorturi. Pentru cei care pleacă de la Cluj-Napoca, prețurile pornesc de la 791 de euro de persoană, pentru același tip de pachet turistic în stațiunea Kyrenia, de la 853 de euro de persoană în Bafra, respectiv de la 1.030 de euro de persoană în Famagusta. Iar pentru perioada 30 mai (prima cursă) – 24 octombrie (ultima cursă), prețurile pornesc de la 791 de euro de persoană la Kyrenia, de la 955 de euro de persoană în Famagusta, respectiv de la 1.091 de euro de persoană pentru pachetulde șapte nopți la un hotel de cinci stele cu ultra all inclusive, în stațiunea Bafra. Pentru turiștii care pleacă de la Iași, în vacanța de Paște, începând cu 10 aprilie, pachetul de șapte nopți de cazare pornește de la 851 de euro de persoană, la un hotel de cinsi stele cu ultra all inclusive, în Bafra, sau de la 864 de euro de persoană la un hotel de cinci stele cu half board, în Kyrenia.

Ciprul de Sud, pentru toate categoriile de turiști

Ofertele pentru zona de sud a Ciprului, cea grecească, sunt și la hoteluri de trei și patru stele, iar cele două zone diferă destul de mult, mai ales în privința tipurilor de servicii turistice pe care le oferă, organizarea resorturilor fiind în sud cu specific grecesc. Cei care pleacă din București, pentru o vacanță de Paște, cu șapte nopți de cazare, în zona de sud a insulei Cipru, din 10 aprilie și în perioada 10 aprilie - 30 mai, plătesc de la 483 de euro de persoană, la un hotel de patru stele din Aya Napa, de la 518 euro de persoană la un hotel de trei stele din Larnaca, de la 553 de euro de persoană, la un hotel de patru stele din Protaras. Prețurile sunt puțin mai mari în stațiunile Limassol și Paphos, unde costul unui astfel de pachet turistic, în aceeași perioadă, pornește de la 609 euro de persoană, la un hotel de trei stele din Limassol, iar pentru cazare la un hotel de cinci stele din Paphos, prețul pachetelor turistice pornește de la 765 de euro de persoană.

Se pot face multe excursii, la Paphos, unde se poate vizita „locul de naștere al Afoditei”, la Nicosia și în satele tradiționale din împrejurimi, iar Larnaca este cel mai vechi oraș din Cipru, spectaculos pentru cei care vor să înțeleagă istoria insulei. Cipru este o destinație căutată și de cei care vor să aibă o viață de noapte activă, iar stațiunea Aya Napa este celebră pentru acest tip de ofertă, având foarte multe cluburi și hoteluri doar pentru adulți.

S-a dezvoltat mult și agroturismul, pentru cei care caută mâncăruri tradiționale și viața sănătoasă din zonele rurale. Principalele atracții pentru această categorie de turiști e reprezentată de minifermele de tip „farm to table dining”. Există, de asemenea, oferte speciale pentru degustări de vinuri locale, incluse în unele excursii opționale.