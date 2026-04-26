Blocaj pe Everest: traseele nu pot fi amenajate din cauza gheții

Sezonul de escaladă a început pe Mount Everest, unde sute de alpiniști și șerpași s-au adunat în tabăra de bază. Însă amenajarea traseelor este întârziată din cauza unui bloc masiv de gheață instabil, care împiedică intervenția „Icefall Doctors”, echipele specializate care montează scări și corzi pentru ascensiune. Experții spun că singura soluție este așteptarea prăbușirii naturale a gheții, ceea ce ar putea duce ulterior la aglomerări pe traseu, odată cu reluarea ascensiunilor.

