Bolojan spune că majorarea veniturilor prin legea salarizării trebuie să vină la pachet cu concedieri: „Avem cheltuieli prea mari”

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a vorbit, într-o conferință de presă susținută joi, despre modificările Legii salarizării. „Astăzi avem cheltuieli salariale într-o anvelopă totală care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile țării, raportat la veniturile bugetare”, a spus Bolojan, subliniind că „România are printre cele mai mici venituri din UE, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale”. „Practic, din fiecare leu colectat, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, a adăugat el.