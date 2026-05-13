Furtunile şi grindina au făcut prăpăd în ţară. Străzi inundate, copaci doborâţi peste maşini, acoperişuri smulse de vânt

Furtunile puternice au făcut prăpăd în mai multe zone din România. Oraşul Tulcea a fost transformat marţi într-un lac imens după o ploaie torenţială de doar 10 minute. Canalizarea a refulat şi străzile din centrul oraşului au fost inundate, iar localnicii au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert să evite deplasările şi să se adăpostească. În municipiul Focşani, vântul puternic a smuls acoperişul unui bloc şi a doborât mai mulţi copaci, unii dintre ei prăbuşindu-se peste maşini. Iar în judeţele Galaţi şi Constanţa au fost căderi masive de grindină.

