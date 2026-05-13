Liderii NATO, primiți la Cotroceni. Nicușor Dan: Sprijinul nostru pentru Ucraina și R. Moldova nu trebuie să fie doar declarativ

<1 minut de citit Publicat la 11:28 13 Mai 2026 Modificat la 11:28 13 Mai 2026
"Scopul reuniunii este de a coagula și de a armoniza viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Pentru fiecare dintre țările noastre, securitatea proprie reprezintă o prioritate. La fel de importante sunt consolidarea relației transatlantice și întărirea Alianței. Este, de asemenea, o oportunitate de a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova, un sprijin care nu trebuie să fie doar declarativ, ci eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră", a declarat Nicușor Dan, în mesajul de deschidere a summitului.
 
Etichete: Nicușor Dan Summitul B9

