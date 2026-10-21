3.000 de tineri au ascultat la Bistrița mărturia unui fost consumator de droguri. Acțiune în campania „Conștient, nu dependent”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Cum arată viața unui om după ce consumul de droguri se transformă în dependență? Aproximativ 3.000 de tineri din Bistrița au ascultat marți, 20 octombrie, răspunsul unui fost consumator, care le-a povestit experiența personală și perioadele cumplite prin care a trecut.

Mărturia a fost unul dintre momentele întâlnirii desfășurate la TeraPlast Arena, în cadrul campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Elevii au discutat cu specialiști, au participat la activități interactive, au primit premii și au fost încurajați să își asume propriile alegeri și promisiuni în privința consumului de droguri.

În fața lor s-au aflat expertul antidrog Cătălin Țone și psihologul Gabriela Maalouf, expert în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cătălin Țone a explicat riscurile consumului și felul în care adolescenții pot ajunge în contact cu drogurile, inclusiv prin intermediul grupurilor de prieteni. Mărturia fostului consumator a adus în discuție consecințele dependenței, povestite de cineva care le-a trăit.

Gabriela Maalouf a abordat motivele pentru care adolescenții pot accepta comportamente riscante: dorința de apartenență, nevoia de validare, dificultățile emoționale și presiunea anturajului. Discuțiile au urmărit și rolul părinților și profesorilor în identificarea primelor semnale de risc.

Întâlnirea a avut loc la câteva zile după o nouă anchetă antidrog în județ. Pe 16 octombrie, Poliția Română anunța că doi adolescenți de 17 ani sunt cercetați într-un dosar în care ar fi fost vândute sau oferite gratuit canabis și alte substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, activitățile investigate s-ar fi desfășurat din vara anului 2025 până în octombrie 2026.

Cazul arată cât de aproape poate ajunge fenomenul drogurilor de mediul în care trăiesc adolescenții, inclusiv prin implicarea unor persoane de aceeași vârstă.

La Bistrița, accentul a fost pus pe participarea elevilor. Tinerii au avut ocazia să pună întrebări, să reflecteze asupra unor situații concrete și să formuleze promisiuni legate de deciziile lor. Au fost oferite și premii în cadrul activităților.

Campania „Conștient, nu dependent” desfășoară întâlniri de prevenție în mai multe orașe din țară, cu participarea experților antidrog, psihologilor și persoanelor care au trecut prin experiența dependenței.

Programul continuă și în școli, prin proiectul național „Ora de dirigenție”, pentru care sunt deschise înscrierile în anul școlar 2026–2027. Profesorii pot folosi materiale și exerciții de prevenție pentru a discuta cu elevii despre riscurile consumului și situațiile în care pot avea nevoie de ajutor.