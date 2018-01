A agățat-o pe Facebook, iar apoi a chemat-o la el acasă! O puștoaică din Bacău a trăit cel mai mare șoc când a intrat la el în apartament

O adolescenta de 15 ani din Bacau s-a lasat sedusa de un tanar de 21 de ani pe Facebook si a acceptat sa mearga la el acasa. Insa ce a urmat e incredibil. Fata s-a dus la el acasa si din momentul in care i-a calcat pragul a fost atacata. Tanarul de 21 de ani isi mai chemase doi prieteni care sa stea de paza.

Fata a reusit sa ii trimis surorii sale un mesaj. Potrivit desteptarea.ro, cand si-au dat seama ca ea a cerut ajutor, cei trei tinei au scos-o din casa si au abandonat-o pe strada.

"Politistii au identificat si depistat trei tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 21 de ani, banuiti de comiterea faptelor. Fata de acestia, politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore, dupa care vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului cu propunere de arestare preventiva. In cauza se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si lipsire de libertate in mod ilegal”, a declarat agent sef adjunct Catalina Cretu, purtator de cuvant la Inspectoratul de Politie Judetean Bacau.