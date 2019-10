A dispărut Maria Denisa, o fată de 14 ani din Neamț. Mama fetei susține că minora s-ar afla în Cluj. Dacă o vedeți, apelați 112!

Foto:politiaromana.ro

O minoră de 14 ani, din localitatea Urecheni, care a plecat de acasă de 11 zile, este căutată de poliţişti, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.



Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul şef adjunct Georgiana Moşu, a declarat, marţi, că minora se numeşte Maria Denisa Grumăzescu şi a părăsit voluntar domiciliul în data de 4 octombrie, dar părinţii acesteia au anunţat autorităţile abia pe 14 octombrie.



Mama fetei a povestit poliţiştilor că a fost sunată de fiica ei care i-a spus că se află în judeţul Cluj şi nu doreşte să revină la domiciliu. De asemenea, minora ar fi spus că nu a fost victima vreunei infracţiuni.



Poliţiştii au postat pe site-ul instituţiei o fotografie cu minora, semnalmentele acesteia fiind: înălţime - 1,60 - 1,65 m, greutate - 50 - 55 de kilograme, ochi căprui, păr şaten. La momentul dispariţiei, aceasta era îmbrăcată cu un hanorac negru, pantaloni tip jeans negri, fiind încălţată cu tenişi gri.



Poliţiştii fac apel la orice persoană care poate oferi informaţii în acest caz să sune la 112.