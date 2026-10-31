Alertă de drone în Iași și Neamț. Armata a ridicat avioanele F-16. Republica Moldova a închis spațiul aerian

Foto: Getty Images

Autoritățile române au emis sâmbătă, 31 octombrie, mesaje RO-Alert de tip în județele Iași și Neamț, prin care locuitorii au fost avertizați asupra unei posibile incursiuni de drone, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană care evolua la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

UPDATE 17:40 În urma notificării de către SMFA din cadrul MAPN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian național, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis două mesaje de avertizare RO-Alert, unul pentru populație din județul Iași, iar cel de-al doilea pentru populația din județul Neamț.

„Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul, să manifeste vigilență și să respecte indicațiile transmise prin mesajul de avertizare. În cazul în care observă obiecte căzute din spațiul aerian, să nu se apropie de acestea și să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112. Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și verificate și să evite distribuirea informațiilor neverificate”, precizează IGSU.

UPDATE 17:34. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, sâmbătă după-amiază, sistemul său de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană care evolua la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

Ca urmare, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea aplicării măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași, iar mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17:04.

MApN a precizat că va reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

Știrea inițială

Mesajul, transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), le-a cerut oamenilor să se adăpostească și să evite zonele expuse: „ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori.”

Alerta a fost emisă în timp ce, de cealaltă parte a Prutului, Armata Națională a Republicii Moldova anunța că o dronă a pătruns fără autorizație în spațiul aerian al țării și a traversat-o dinspre est spre centru.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, din subordinea Ministerului Apărării de la Chișinău, aparatul de zbor a fost detectat la ora 16:24, venind din direcția localității Semionovca, din regiunea ucraineană Odesa, și s-a deplasat spre localitatea Plopi, din raionul Rîbnița, aflată pe segmentul transnistrian.

Ulterior, drona a fost identificată în zona localității Bănești, din raionul Telenești, ceea ce a determinat autoritățile moldovene să restricționeze, la ora 16:46, spațiul aerian din nordul țării, iar la 16:52 să extindă măsura și asupra zonei de centru.

La ora 16:54, drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în apropierea localității Țibirica, din raionul Călărași, la aproximativ o jumătate de oră după ce intrase în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Militarii moldoveni au precizat că monitorizarea spațiului aerian continuă, în coordonare cu autoritățile competente și cu partenerii externi, și le-au cerut cetățenilor ca, în cazul în care observă aparate de zbor suspecte sau descoperă fragmente ale acestora, să nu se apropie de ele, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive. Oamenii sunt sfătuiți să rețină locul în care au găsit obiectele, să se îndepărteze la cel puțin 500 de metri, să evite folosirea telefonului în apropierea lor și să sune imediat la 112, după ce au părăsit zona de pericol.