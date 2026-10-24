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A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la Steaua

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 13:29 24 Oct 2026 Modificat la 13:29 24 Oct 2026
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Viorel Paunescu
Viorel Păunescu a fost, de asemenea, handbalist la cluburile Steaua și Dinamo, fiind convocat și la echipa națională de handbal în 11. Foto: Agerpres

Viorel Păunescu, fostul președinte al Consiliului de Administrație al clubului Steaua în perioada 1998-2003, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, a anunțat, sâmbătă, Liga Profesionistă de Fotbal pe site-ul său oficial, informează Agerpres.

Născut pe 11 iulie 1935, la Fărcășești (Gorj), Viorel Păunescu a fost handbalist la cluburile Steaua și Dinamo, fiind convocat și la echipa națională de handbal în 11.

În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a să fie precedate de un moment de reculegere.

„Gino Iorgulescu, președintele LPF, în numele instituției pe care o conduce, transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!'”, se mai arată în comunicatul în care a fost anunțată moartea lui Viorel Păunescu.

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Etichete: fotbal steaua

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