A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la Steaua

<1 minut de citit Publicat la 13:29 24 Oct 2026 Modificat la 13:29 24 Oct 2026

Viorel Păunescu a fost, de asemenea, handbalist la cluburile Steaua și Dinamo, fiind convocat și la echipa națională de handbal în 11. Foto: Agerpres

Viorel Păunescu, fostul președinte al Consiliului de Administrație al clubului Steaua în perioada 1998-2003, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, a anunțat, sâmbătă, Liga Profesionistă de Fotbal pe site-ul său oficial, informează Agerpres.

Născut pe 11 iulie 1935, la Fărcășești (Gorj), Viorel Păunescu a fost handbalist la cluburile Steaua și Dinamo, fiind convocat și la echipa națională de handbal în 11.

În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a să fie precedate de un moment de reculegere.

„Gino Iorgulescu, președintele LPF, în numele instituției pe care o conduce, transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!'”, se mai arată în comunicatul în care a fost anunțată moartea lui Viorel Păunescu.