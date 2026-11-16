A tăiat prelata unui TIR, s-a ascuns în remorcă şi a intrat ilegal în România. Un marocan, depistat de autorități în judeţul Constanţa

1 minut de citit Publicat la 14:49 16 Noi 2026 Modificat la 14:49 16 Noi 2026

A tăiat prelata unui TIR, s-a ascuns în remorcă şi a intrat ilegal în România. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Un marocan a fost descoperit de polițiști în remorca unui TIR, în localitatea Topraisar, din județul Constanța. Bărbatul ar fi intrat ilegal în România, după ce s-ar fi ascuns în automarfarul plecat din Turcia și care avea ca destinație Republica Moldova. Bărbatul nu avea documente legale de călătorie sau de ședere. El va fi predat autorităților bulgare.

Marocanul a fost găsit după ce şoferul TIR-ului ar fi alertat autorităţile.

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"La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Techirghiol au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că prelata unui automarfar ar fi fost tăiată.

Deplasați la fața locului, în localitatea Topraisar, polițiștii au identificat un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, precum și un bărbat care încerca să părăsească interiorul remorcii, acesta refuzând să coopereze cu forțele de ordine.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că ansamblul de vehicule plecase din Turcia, încărcat și sigilat, având ca destinație Republica Moldova.

După tranzitarea teritoriului Bulgariei, unde conducătorul auto ar fi efectuat o pauză, și-a continuat deplasarea spre destinație, iar între localitățile Amzacea și Topraisar, șoferul a observat prelata de protecție secționată. La fața locului au intervenit polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, care au preluat persoana în cauză pentru continuarea verificărilor specifice.

În urma controlului efectuat, s-a stabilit că bărbatul este cetățean marocan și nu deține documente valabile care să îi permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României.

Persoana în cauză urmează a fi predată autorităților de frontieră bulgare, în baza acordului de readmisie", a transmis Poliţia de Frontieră.