Primele imagini filmate în interiorul autocarului strivit la Pasajul Unirii. Pasagerii încearcă să îi scoată pe cei prinși sub fiare

13 turiști greci sunt încă internați în mai multe spitale din București după tragedia de la Pasajul Unirii. Din fericire, toți sunt stabili iar femeia internată în secția de Terapie Intensivă a fost detubată și a vorbit cu familia.

Sursa foto: captura foto tvopen.gr / Antena 3 CNN

Informații cutremurătoare ies la iveală în urma accidentului produs în Pasajul Unirii din Capitală. Bărbatul care a murit lucrase în România și a vrut să îi facă o surpriză de Crăciun soției sale, cu un bilet de vacanță la noi în țară, iar femeia se află în acest moment pe patul de spital.

Între timp, au apărut și imaginile surprinse chiar de pasageri, imediat după ce autocarul a intrat în limitatorul de viteză. În videoclipul care durează câteva secunde se poate observa cum oamenii încearcă să se salveze.

Apar și noi informații despre tragedie. Presa din Grecia susține că autocarul a pornit la drum cu doi șoferi, dar unul dintre ei a făcut toxiinfecție alimentară și a rămas în țară.

”Este un moment foarte dificil pentru noi toți, pentru agenție, pentru turiștii noștri. Cu șoferul în aceste momente este foarte greu de luat legătura. Noi am ținut legătura doar cu autoritățile competente, cu Poliția, cu Ambasada. Avem informații și de la turiștii implicați în accident. Șoferul spune că a folosit GPS-ul pentru a ajunge la Palatul Parlamentului”, spune un reprezentant al agenției de turism.

La o zi după accident, în stare de șoc, pasagerii povestesc cum s-a produs tragedia, într-o fracțiune de secundă, după ce șoferul a ales să intre în pasaj.

”A fost îngrozitor pentru că s-a întâmplat în doar câteva secunde. Te bucurai că ești în București și în secunda următoare, bam! A picat plafonul pe capul tău. Am fost două scaune în spatele omului care a murit. Foarte aproape! Plafonul a căzut în apropierea noastră, am fost și la spital din cauza aceasta. Dar suntem atât de norocoși! A fost un miracol că nu s-a întâmplat nimic pentru că am fost foarte aproape, și îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că nu s-a întâmplat nimic”, povestește o femeie care se afla în autocar.

Sora turistului care a murit în accident spune că a primit vestea de la Ministerul grec de Externe.

”Am vorbit cu soția fratelui meu, ieri, pe la 19:30. Nu știa unde este soțul ei, nu știa nimic. Nu i-au spus că a murit”, povestește aceasta.

Bărbatul lucrase câțiva ani în România, la o firmă de construcții, și îi făcuse soției sale cadou de Crăciun această vacanță în țara noastră.