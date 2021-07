Activista Greta Thunberg s-a vaccinat anti-COVID: "Când ţi se oferă un vaccin, nu ezita. Salvează vieţi"

Activista suedeză pentru mediu în vârstă de 18 ani a distribuit pe Twitter o fotografie în care apare cu un pansament pe braţ, după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19.

"Astăzi am primit prima doză de vaccin COVID-19. Sunt extrem de recunoscătoare şi privilegiată să pot trăi într-o parte a lumii în care pot să mă vaccinez deja. Nimeni nu este în siguranţă până când toată lumea nu este în siguranţă. Dar când ţi se oferă un vaccin, nu ezita. Salvează vieţi", a adăugat activista pe contul ei de Twitter.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt