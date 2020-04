Actrița Carmen Tănase: Vom rămâne cu traume mari după acestă perioadă

Mirela Voicu a întâlnit-o pe Carmen Tănase și a aflat cum reușesc actorii să trăiască acum departe de public.

Actrița a mărturisit că a suferit mult că nu a putut să petreacă mai mult timp alături de mama sa

"Am urcat la bloc, am pus cumpărăturile pe preșul cu clor și am sunat și a deschis doamna care stă cu mama. Eu am stat foarte în spate, aproape lipită de ușa vecinei și mama în casă a ieșit doar de la pragul camerei ei.

Și așa am văzut-o. Și mi-a venit să plâng și am plecat", a povestit Carmen Tănase.

Aceasta afirmă că oamenii vor rămâne cu traume mari după acestă perioadă.

"Oamenii se tem acum să se mai ia în brațe, se tem să-și mai întindă o mână, se tem să mai stea aproape unul de altul. După părerea mea, este un fenomen foarte periculos, care va avea repecusiuni mari în societate.

Rămânem cu o traumă, asta este o traumă și trauma va continua, iar ea nu se va sfârși în clipa în care cineva va va spune 'gata, a plecat coronavirusul pe Marte'", a spus Carmen Tănase, în interviul acordat Mirelei Voicu, la Antena 3.