Comisarii gărzii de mediu au fost amenințați cu pistolul la un control la o balastieră din Olt. Au fost chemați jandarmii

sursa foto: Garda de Mediu / Facebook

Administratorul unei balastiere ilegale din județul Olt a scos un pistol în timpul unui control al Gărzii de Mediu. Bărbatul a încercat astfel să îi intimideze pe comisari, pe care i-a amenințat și agresat verbal. Polițiștii și jandarmii au intervenit la fața locului.

Controlul a pornit de la imagini filmate cu dronele Gărzii Naționale de Mediu. Acestea au surprins o activitate ilegală de extracție și procesare a agregatelor minerale.

„În urma documentării unei activităţi ilegale de extracţie şi procesare a agregatelor minerale în judeţul Olt, inclusiv cu ajutorul imaginilor surprinse de dronele Gărzii Naţionale de Mediu, comisarii GNM au mers în control pe amplasament. Primul control: ameninţări şi intimidări la adresa comisarilor. În timpul verificărilor pe teren, siguranţa comisarilor de mediu a fost pusă în pericol de administratorul firmei, care a reacţionat violent”, a anunțat, marți, Garda de Mediu.

„Comisarii noştri din Olt au fost agresaţi verbal şi ameninţaţi într-o tentativă jenantă de a-i intimida şi de a le afecta activitatea de control la o balastieră ilegală. Evident că nu a funcţionat. Înţeleg că, la un moment dat, cel controlat a scos chiar un pistol, în încercarea de a-i intimida. Este inacceptabil şi vreau să atrag public atenţia asupra faptului că, de prea multe ori, siguranţa colegilor noştri este pusă în pericol atunci când îşi fac meseria”, a declarat comisarul general al GNM, Andrei Corlan.

Comisarii s-au întors pe amplasament, de data aceasta însoțiți. Cu ei au venit colegi de la Comisariatul General, reprezentanți ai Apelor Române, polițiști de la IGPR - SICE și specialiști criminaliști. Jandarmeria Olt a asigurat sprijinul.

Verificările au arătat că firma lucra în continuare, fără niciun act.

„Controlul extins a confirmat că operatorul îşi continua activitatea, deşi nu deţinea actele de reglementare necesare din punct de vedere al protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor şi nici permisul necesar din partea ANRMPSG.(Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon). Pe lângă extracţia şi prelucrarea agregatelor minerale fără documentele prevăzute de lege, comisarii au constatat că pe amplasament se aflau şi deşeuri de diferite tipuri, gestionate necorespunzător”, a precizat Garda de Mediu.

Garda Națională de Mediu a dat amenzi de 170.000 de lei pentru încălcarea normelor de protecție a mediului. Apele Române au adăugat alte 80.000 de lei, pentru neregulile privind gospodărirea apelor.

În total, operatorul trebuie să plătească 250.000 de lei.

Balastiera rămâne închisă. Autoritățile au menținut ordinele de oprire a extracției și procesării agregatelor, emise anterior de GNM Olt și de Apele Române. Firma este obligată și să curețe terenul de deșeurile depozitate ilegal.