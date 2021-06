Adrian Cernea, condus pe ultimul drum. Pilotul campion a murit în timpul viituri de pe râul Oituz

Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, însă dosarul nu va fi uşor, pentru că Cernea a semnat un document prin care îşi asuma toate riscurile, chiar înainte să plece în cursă.

Adrian Cernea va fi condus pe ultimul drum de către familie și prieteni.

Pilotul Adrian Cernea va fi înmormântat la cimitirul din Ilfov, la ora 14.00. Cei din familie, rudele și prietenii, toți cei care au auzit la televizor de această tragedie și doresc să fie alături de familie.

Reamintim că pilotul Adrian Cernea a murit în cursul zilei de sâmbătă, la un campionat de off-road la care nu s-a ținut cont de avertizările meteorologice. În felul acesta s-a ajuns la această tragedie.

O maşină de la o competiţie off road s-a răsturnat în râul Oituz, pilotul a murit

O maşină care participa la competiţia de off road s-a răsturnat sâmbătă, în râul Oituz, în judeţul Covasna, iar pilotul a murit.

În mașina se afla campionul de off-road Adrian Cernea, care a decedat după ce mașina a fost luată de ape.

Copilotul, recuperat în viaţă

"Se pare că un autoturism participant la competiția de off road s-a răsturnat în râul Oituz. În zona din care s-au făcut apelul pe 112 a ajuns echipajul SMURD Covasna, însă nu poate înainta din cauza drumului forestier greu accesibil", au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.

Reprezentanții Prefecturii Bacău au spus că a fost recuperat în viață copilotul, însă pilotul a fost găsit decedat.

Mai multe echipaje din cadrul ISU Bacău sunt pe drum spre locul incidentului și au fost chemați în sprijin și pompieri din cadrul ISU Covasna.

În ultimele ore, în acea zonă a plouat foarte mult. Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din Bacău.

Poliţia: Copilotul a reușit să traverseze pârâul pe malul opus

"Astăzi, în jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați prin 112, de către un tânăr, de 30 de ani, din București, despre faptul că un bărbat, de 40 de ani, din aceeași localitate, a fost luat de viitura unui pârâu, în pădurea din comuna Poiana-Sărată.

Din primele verificări, s-a stabilit că un echipaj aflat într-un autovehicul, care participa la un concurs de offroad din Stațiunea Slănic-Moldova și se deplasa pe traseul dintre Slănic către Brețcu, județul Covasna a fost luat de viitură.

Tânărul de 30 de ani a reușit să traverseze pârâul pe malul opus, iar autovehiculul, în care era bărbatul de 40 de ani, a fost luat de viitură. Polițiștii, pompierii și voluntarii s-au mobilizat și au efectuat căutări.

A fost preluat de pe malul pârâului tânărul de 30 de ani, ulterior fiind găsit și celălalt bărbat, căruia, în acest moment i se efectuează manevre de resuscitare", se arată în comunicatul IPJ Bacău remis, sâmbătă, presei.

Federaţia de Automobilism Sportiv: Adrian Cernea, fost campion național, a decedat, mașina a fost luată de ape

"Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova.

Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură.

Mașina de concurs a fost luată de ape. Alex Tache a fost salvat în ultima clipă, însă Adrian Cernea a rămas blocat în mașina luată de ape, conform membrilor Comisiei Naționale de Off Road, prezenți la Slănic Moldova.

Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos.

Încă din momentul în care a primit primele informații privind dispariția lui Adrian Cernea în ape, Biroul Executiv al Federației Române de Automobilism Sportiv s-a întrunit de urgență și a deschis o anchetă pentru a vedea în ce circumstanțe s-a produs tragedia.

Membri ai Comisiei de Off Road au informat familiile imediat după ce s-a aflat de momentul viiturii și s-a păstrat legătură în permanență.

În acest moment președintele FRAS, Norris Măgeanu, și vicepreședintele Cătălin Nicolescu, șef al Comisiei de Securitate, se află în drum spre Slănic Moldova", este mesajul transmis, sâmbătă, de Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

