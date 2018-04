Adrian Năstase, mesaj trist: A murit la aproape 80 de ani...

Mihai Stănescu, unul dintre cei mai mari caricaturiști români, cel mai incomod artist plastic din anii regimului comunist, s-a stins din viață recent, după o îndelungată suferință.

Adrian Năstase a dezvăluit, pe blogul său, că are o amintire dragă legată de Mihai Stănescu.

"A murit, in urma cu doua saptamani, la aproape 80 de ani, Mihai Stanescu, un mare artist, un extraordinar caricaturist. Avea un mic magazin langa Sala Palatului unde isi vindea unele dintre produsele ce purtau marca geniului sau – carti, desene, tricouri, cani, sacose. A obtinut numeroase premii si distinctii. A fost un rebel , si inainte de 1989 dar si dupa.

Mi-am amintit ca, in 1996, la finalul mandatului meu de presedinte al Camerei Deputatilor, mi-a ilustrat o carte de umor parlamentar. Scriam atunci, in prefata cartii: „umorul reprezinta pana la urma si o dovada a desfasurarii in conditii normale a vietii politice”. Umorul este si o expresie a unui nivel de cultura si a capacitatii de a intelege ca cineva poate sa-ti fie adversar fara sa-ti fie dusman.. Cred ca ar merita sa retiparesc acele pagini".

