Adrian Năstase, teorie-șoc în cel mai mare scandal al momentului

Adrian Năstase afirmă, într-o postare pe blogul său personal, că drama de la Caracal a readus în discuție activitatea STS legată de sistemul unic de urgență 112, după ce fusese pus în discuție rolul său în alegerile europarlamentare prin neclaritățile privitoare la peste un milion de voturi și dispariție unor probe.

"Marea bătălie, in prezent, nu se mai dă, in principal, pentru tehnologii ci pentru băncile de date personale. In lumea post-comunistă, este mai dificil să vinzi decât să produci. De aceea, este important să ai acces la bănci de date pentru a trimite mesaje calibrate pe profiluri de personalitate. Pentru a mări sansa de a vinde un produs – electoral, comercial, artistic. Marketingul actual nu se mai bazează pe o publicitate nediscriminatorie, distribuită exclusiv prin televiziuni si presă scrisă, ci introduce vectori de social media, cu mesaje adresate unor categorii bine definite in prealabil. Categorii sau persoane „bine definite in prealabil” presupun insă accesul la date personale."

Continuarea, pe adriannastase.ro.