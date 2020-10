Adrian Năstase: Veriga lipsă dintre Dan Barna și serviciile secrete – de unde a apărut pepiniera USR

"In 4 mai 1981 se forma ELSA, o organizatie infiintata de cinci studenti la drept din Ungaria, Polonia, Germania de est, Austria si Germania de vest cu scop de cooperare impotriva regulilor Cortinei de Fier ce separa occidentul capitalist de partea est-europeana, comunista. ELSA isi propune ca intre studentii ambelor parti sa existe forme de cooperare, schimburi educationale si culturale, programe de lucru comune.

Organizatia („The European Law Students Association”) se dezvolta si ajunge rapid la 17 membri, apoi 50 etc. Apar primele semne ca ar fi fost infiintata sub obladuirea servicilor secrete din est si vest in mediul studentesc. Cativa agenti sub acoperire ai structurilor de informatii din Marea Britanie si Franta penetreaza reteaua si ofera date secrete catre puterile occidentale.

La o prima vedere pare ca e vorba de o societate studenteasca de care se intereseaza la maxim serviciile AVH (Ungaria), SB (Służba Bezpieczeństwa – Polonia), HNaA (Austria), BND (Germania Federala), dar si in faza incipienta KGB (URSS), viitorul FSB (Rusia). Ideea de bază a celor patru servicii secrete initiatoare a fost aceea de a obține informații din zone greu de stăpânit și de valorificat în favoarea guvernelor lor sau doar pentru știința lor (vezi cazul Austriei care prin HNaA își spiona proprii miniștrii pentru a-i șantaja!) – pătura studențească devenea foarte expresivă în Vest și avangardistă în Est."

