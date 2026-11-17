Alertă la Otopeni. Avionul venit de la Chișinău a primit amenințare cu bombă, este verificat de SRI

<1 minut de citit Publicat la 22:32 17 Noi 2026 Modificat la 22:32 17 Noi 2026

Turnul de control de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București-Otopeni. Sursa foto: Hepta

O aeronavă care a zburat de la Chișinău la București este verificată, marți seara, pe Aeroportul Otopeni, după ce compania aeriană a primit o amenințare cu bombă.

Avionul aterizase recent la București. Mesajul este evaluat acum de Brigada Antiteroristă a SRI, de Poliție și de angajații aeroportului, care fac toate verificările obligatorii în astfel de situații.

Specialiștii verifică mai întâi dacă amenințarea este reală, ce conține mesajul și de unde a fost trimis. Apoi controlează bagajele și aeronava, iar o mașină de pompieri poate fi trimisă pe pistă, dacă este cazul.

Abia după toate aceste verificări autoritățile pot declara alarma falsă, iar pasagerii își pot continua drumul.

Nu este primul caz de acest fel. Aeroportul Otopeni s-a confruntat în ultima perioadă cu mai multe amenințări similare, iar toate s-au dovedit până acum false.

În toată Europa au fost zeci de astfel de amenințări, care au provocat întârzieri mari în traficul aerian.