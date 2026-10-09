Alertă pe Aeroportul Otopeni. Un avion Wizz Air a aterizat de urgență, la câteva minute după decolare. ISU a fost mobilizat

Un avion Wizz Air a aterizat de urgenţă pe Aeroportul Otopeni, la aproape o oră după ce decolase spre Aeroportul London Luton. Sursa foto: Laurenţiu Rădulescu

Momente de panică la bordul unui avion al companiei Wizz Air, vineri, la câteva minute după ce a decolat de pe Aeroportul Otopeni spre Aeroportul London Luton. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, aeronava ar fi lovit un stol de păsări, iar una dintre acestea ar fi ajuns la unul dintre motoare. Piloţii au cerut să efectueze o aterizare de urgenţă, iar la sol a fost mobilizat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Zborul WMT3005, pe ruta București - London Luton (OTP-LTN), a decolat astăzi, la ora locală 15:58, iar la câteva minute după ce s-a ridicat în aer, ar fi lovit un stol de păsări. Piloții au luat legătura cu turnul de control, care i-a autorizat să efectueze o aterizare de urgență.

Surse Antena 3 CNN au declarat că aeronava Wizz Air a fost adusă la sol în siguranţă, fără probleme, în jurul orei 16:19. Pe pista de aterizare au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Momentan, nu se ştie dacă vreunul dintre pasageri a suferit răni sau a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza momentelor de panică. Se pare că la bordul avionului s-ar fi aflat peste 200 de oameni.

Autoritățile au început verificările aeronavei Wizz Air, urmând să se stabilească dacă aceasta poate să își continue cursa spre Londra în condiții de siguranță.