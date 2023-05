”Sunt împietrit de durere! Au făcut-o din teribilism!” Alex, fostul iubit al Ramonei, fata înecată în lacul Snagov, rupe tăcerea

Ramona Popa a murit zilele trecute, înecată, după ce s-a răsturnat cu un skijet în Lacul Snagov.

Sursa foto: Facebook

Tânăra de 27 de ani participa la o petrecere organizată de Alex Antonescu, un pasionat al sporturilor nautice

”M-am bucurat că unui copil căruia i-am plătit tratamentul în Turcia i-a ieșit bine operația de tumoră. L-am ajutat cu 30.000 de euro, deși nu sunt un milionar. Acesta era motivul așa-zisei petreceri. Eram bucuros că a scăpat copilul cu viață”, a declarat Alex Antonescu cu privire la motivul petrecerii.

Acesta a povestit pentru evz.ro că a avut o relație de aproximativ 6 luni cu Ramona. Ulterior, bărbatul a avut niște probleme cu legea și a fost încarcerat timp de un an și jumătate.

Antonescu susține că nu era de față în momentul în care Ramona și prietena sa au plecat să se plimbe cu skijet-ul, fără veste de salvare. Tânăra se mai plimbase în ziua aceea, purtând însă vesta de salvare.

”Au făcut-o din teribilism. A tras-o ața”

”Au făcut-o din teribilism. A tras-o ața”, a spus el.

Bărbatul spune că înmormântarea urmează să aibă loc la Galați, însă nu se știe cu exactitate când.

”Sunt împietrit de durere. Am iubit-o foarte mult”, a spus Andronescu.

”Nici acum nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat. Avea un suflet extraordinar de bun. Era o fată bună”, a mai spus el.

Au stat în picioare pe skijet

Martorii spun că Ramona, alături de prietena ei, o femeie în vârstă de 41 de ani, ar fi stat în picioare pe skijet, fără veste de salvare. Imediat după ce s-au răsturnat, prietena Ramonei a reușit să se mențină la suprafață până când martorii au ajuns la ea, astfel încât a fost salvată.

De cealaltă parte, trupul tinerei a fost căutat de pompierii militari timp de trei ore, cu ajutorul unui sonar. Cadavrul Ramonei a fost găsit la o adâncime de aproximativ șapte metri, prins în vegetația subacvatică.

Tânăra nu știa să înoate

Paradoxul este că, deși era pasionată de sporturi nautice, Ramona nu știa să înoate. Acest lucru a fost confirmat și de Alex Andronescu.

”Noi am fost împreună doar din octombrie până în martie. Era frig, nu a fost vreme de înotat. Chiar nu știam acest lucru, că ea nu înoată”, spune el.

”Înainte cu aproximativ o oră am dat-o cu Fly boardul și chiar am întrebat-o dacă știe să înoate. Și mi-a spus că nu știe. Nu am fost atent când s-a urcat ultima dată pe skijet cu prietena ei, fără veste. Dacă o vedeam nu o lăsam sa plece așa”, a mai povestit bărbatul.

Cine este Alex Andronescu?

Alexandru Adronescu a participat, în anul 2021, la emisiunea ”Românii au talent”. Acolo, bărbatul a executat un număr spectaculos de flyboard, sport pe care îl practică încă din 2014.

Primele încercări de a se ridica prin propulsie deasupra apei au fost pe lacul Snagov, ulterior acesta participând la campionatul mondial organizat în Franța.