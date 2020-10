Alexandru Rafila, atac la Guvernul PNL. Care este punctul slab al autorităților în lupta cu pandemia

„Comunicarea a fost punctul cel mai slab în această pandemie. E un punct de vedere pe care l-am expus repetat cu mult timp înainte să am invitația de a adera la PSD. Niște cifre seci și niște informații repetititive legate de folosirea măștii nu cred că sunt suficiente să convingem oamenii că suntem un sistem, suntem o țară care poate să gestioneze această pandemie.

Mesajele trebuie să fie adaptate, profesioniste, să țină cont de evoluția pandemiei. Am avut același tip de mesaj în luna iunie, când lucrurile erau sub control, și avem același tip de mesaj acum, când nu mai sunt sub control. Dumneavoastră lucrați în presă. S-a schimbat ceva din punct de vedere al informațiilor pe care le primiți?

În fiecare zi primiți o informație legată de numărul de cazuri noi, de numărul de decese, de numărul de persoane internate la Terapie Intensivă și cam atât. Informațiile privind transmiterea ar trebui puțin mai adânc analizate, în județul Brașov, de exemplu. Există informații referitoare la județul Brașov?

Dincolo de cifre, unde avem probleme, care sunt căile de transmitere ale infecției? Ce anume ar trebui să aibă în vedere populația ca să nu se infecteze într-un județ afectat. N-avem acest tip de informație. Trebuie să ai echilibru, bună-credință și să fii onest atunci când vorbești cu oamenii, să le spui adevărul. Un om care este informat, care știe că acela care este în fața lui îi spune adevărul, are mult mai multă încredere chiar dacă informația pe care o primește îl afectează”, a declarat Alexandru Rafila, la sediul PSD, în cadrul unei conferințe de presă.

Planul PSD pentru sănătate și combaterea pandemiei COVID-19

Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat marti intr-o conferinta de presa la sediul PSD că planul Partidului Social Democrat pentru combaterea pandemiei COVID-19 este de a pune sănătatea și țara pe primul loc.

"Pandemia a lovit România direct în față. Urmează o lovitură economică direct în plex. Fără a rezolva criză sanitară nu vom vorbi despre întoarcerea la școală. Iohannis și Guvernul său au eșuat. Nu au avut niciun plan pentru combaterea pandemiei. Toate deciziile au fost în funcție de sondajele de opinie. Au creat haos, neîncredere și confuzie. Statul ar fi trebuit să fie un partener real al cetățenilor. Iohannis și Guvernul au divizat societatea, doar pentru a acoperi acest eșec.

În loc de încredere și credibilitate, românii au primit haos. Doar din cauza lor ne aflăm în față unui dezastru sanitar. Dacă România ar fi un pacient, astăzi ar fi la terapie intensivă.

Noi vrem să punem sănătatea și țara pe primul loc.

Suntem onorați că îi avem pe cei mai buni specialiști. Sunt măsuri concrete, coerente, care vor ajută România să treacă de această criză. Planul PSD poate fi pus în aplicare din prima zi. Este un plan simplu și înțeles de fiecare român", a spus Sorin Grindeanu.